Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Президент США Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Министерства финансов, которая позволяла проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, оказавшиеся под санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», – заявила Левитт, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости). Вместе с тем она пояснила, что данный вопрос относится к ведению Минфина США.

Срок действия лицензии 8L истек 12 марта 2025 года. Она разрешала иностранным компаниям осуществлять транзакции с некоторыми российскими финансовыми организациями, против которых были введены ограничительные меры, для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей.

Исключения были предусмотрены в том числе для Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка» и Центрального банка РФ. Согласно оценкам экспертов, непродление действия лицензии может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники рассказало, что власти США изучают возможность быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора в случае завершения вооруженного противостояния на Украине.