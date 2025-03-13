Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Министерства финансов, которая позволяла проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, оказавшиеся под санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», – заявила Левитт, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости). Вместе с тем она пояснила, что данный вопрос относится к ведению Минфина США.
Срок действия лицензии 8L истек 12 марта 2025 года. Она разрешала иностранным компаниям осуществлять транзакции с некоторыми российскими финансовыми организациями, против которых были введены ограничительные меры, для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей.
Исключения были предусмотрены в том числе для Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка» и Центрального банка РФ. Согласно оценкам экспертов, непродление действия лицензии может привести к росту цен на нефть на пять долларов за баррель.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники рассказало, что власти США изучают возможность быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора в случае завершения вооруженного противостояния на Украине.