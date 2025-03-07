Директор НЭС Хассетт заявил, что у Трампа есть список санкций и пошлин против России

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть целый список санкций и пошлин против России. Так директор Национального экономического совета (НЭС) Кевин Хассетт прокомментировал недавние угрозы американского лидера.

До этого Трамп говорил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против российских банков, а также торговые пошлины и другие ограничения против РФ. Цель этих мер – ускорить переговорный процесс насчет Украины, объяснили в Белом доме.

«О, у президента (Дональда Трампа – прим. Т-и) есть целый список вариантов для санкций и пошлин», - сказал Хассетт в беседе с телеканалом Fox News по поводу экономических мер Трампа против РФ.

С его слов, Трамп уверен в необходимости переговоров для сторон украинского конфликта. Посадить лидеров стран за стол он может при помощи как «пряника», так и «кнута», обратил внимание Хассетт.