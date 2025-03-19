Телефонный броманс: о чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин

Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут и стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США. О чем договорились лидеры стран и как расценивать итоги переговоров – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп: «Мы обсудили множество тем, включая шаги к достижению мира, а также другие вопросы»

Фото: The White House, Public Domain

Взаимное восхищение

Несмотря на рекорд переговоров по времени и их значение, Кремль и Белый дом дали весьма сухие комментарии. Очевидно, что стороны договорились многое не раскрывать из содержания беседы. Но было довольно много дипломатических «тепловых ловушек», рассчитанных на убаюкивание публики.

Разговор с Президентом России Владимиром Путиным был «очень хорошим и продуктивным», об этом написал в Truth Social лидер США Дональд Трамп.

«Я считаю, что у нас был отличный разговор, который длился почти два часа. Мы обсудили множество тем, включая шаги к достижению мира, а также другие вопросы», – еще раз рассказал про переговоры Трамп в интервью телеканалу Fox News.

От Кремля звучали примерно такие же оптимистичные и витиеватые нотки в сделанном заявлении.

«Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире», – говорится в заявлении Кремля.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре Фото: © Александр Казаков / РИА Новости

Примечательные договоренности

Из того, что озвучено, есть довольно примечательные моменты. Так, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Такая инициатива обсуждалась не раз с начала войны, в том числе по инициативе Украины. Это выгодно для России по трем причинам:

Должны прекратиться беспрерывные обстрелы украинскими военными находящейся под контролем России Запорожской атомной электростанции. Должны прекратиться атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. Наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре буквально не по чему – там уже все почти разрушено, а сами жители Украины живут в последнее время в условиях постоянных отключений света и воды.

Еще одно обнародованное соглашение: Россия обменяется с Украиной военнопленными (по формуле 175 на 175). Также Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых украинских военнослужащих. Собственно, ничего сверхъестественного – такие обмены практиковались и ранее.

Трамп поддержал предложение Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и российской КХЛ Фото: © CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Из всех искусств для нас важнее всего хоккей

Есть еще и курьезное соглашение – президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского президента Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и российской КХЛ. Казалось бы, при чем тут хоккей, когда Третья мировая война на пороге?

Но если вдуматься, рациональное зерно у этой идеи есть – спорт (если он свободен от политических игр) действительно примиряет и объединяет страны и народы. Лучше соперничать на спортивном поприще, нежели на военных фронтах.

Хоккей тоже выбран не случайно – после начала СВО НХЛ не стала разрывать контракты с действующими российскими хоккеистами, не было никаких осуждений и давления на россиян, играющих там, а российская хоккейная молодежь все так же может выставляться на драфт в НХЛ. Проведение таких матчей может прорубить окно в мир для всех российских спортсменов, а не только для хоккеистов, и открыть закрытые ранее ворота для всего российского спорта. Уже прозвучали предложения организовать соревнования между американскими и российскими фигуристами.

Создаются российская и американская экспертные группы. Возобновятся переговоры российской и американской дипломатических делегаций Фото: © Алексей Витвицкий / РИА Новости

Продолжение переговоров

Россия и США объявили о намерениях продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. Кроме того, возобновятся переговоры российской и американской дипломатических делегаций.

Следующие российско-американские переговоры пройдут 23 марта в саудовской Джидде. Делегации обсудят детали прекращения огня на Украине, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.

«Мы обсудили ключевые условия для достижения этой цели. Все прошло очень позитивно. С воскресенья в Джидде мы начнем прорабатывать детали, а затем перейдем к полному прекращению огня», – с оптимизмом заявил он.

По словам господина Уиткоффа, проект перемирия включает мораторий на удары по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Черного моря.

Разумеется, следует с осторожностью относиться к бодрым речам американских представителей относительно быстрого полного прекращения огня на Украине. Что касается России, то у нее есть довольно твердые позиции для такого перемирия. О таких позициях рассказали спецкорреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову участники встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.

По словам собеседников, комментирующих закрытую от прессы часть встречи Путина с бизнесменами, теперь на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, находящиеся под контролем Российской армии, не могут быть переданы Украине. Также Москва может потребовать официально признать российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине.

Кстати, все эти условия понимают и на Западе.

«Что касается прочного мира, Россия заявила, что любое соглашение должно быть «всеобъемлющим, устойчивым и долгосрочным» и должно «устранить коренные причины кризиса», а также сохранить «законные интересы России в области безопасности». На языке Кремля это означает ограничение суверенитета Украины, принуждение ее к нейтралитету и в идеале вытеснение НАТО из Восточной Европы. Путин подчеркнул идею «украинского урегулирования в двустороннем режиме», что, по-видимому, означает, что Америка и Россия будут вести переговоры через голову Украины и европейских стран», – отмечается в авторитетном журнале The Economist.

Украина сегодня ночью после переговоров Трампа и Путина нанесла удар по энергетической инфраструктуре России Фото: © Сергей Аверин / РИА Новости

Реакция Украины

Украинцы отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа как всегда неадекватно и истерично. Недаром, в заявлении Кремля по итогам переговоров было сказано о серьезных рисках, связанных с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», – заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Так он ответил военному аналитику Майклу Кларку, который в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров: «Если тебя нет за столом, ты в меню».

И уж чтобы окончательно закрепить свою истерику, Украина сегодня ночью после переговоров Трампа и Путина нанесла удар по энергетической инфраструктуре России – по нефтебазе в станице Кавказской на Кубани, вызвав там пожар площадью до 1700 квадратных метров.

«Перемирие на 30 дней по ударам по энергетической инфраструктуре? Вы серьезно?» – примерно так сейчас говорят и действуют украинцы.