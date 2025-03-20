Трамп объяснил, почему США стоит иметь дело с Россией

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенным Штатам следует иметь дело с Россией из-за ее территории и природных ресурсов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Breitbart.

«Мы должны иметь дело с Россией. У них крупнейшая сухопутная территория – намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», – объяснил геоэкономический контекст своей политики действующий Президент США.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что, хотя возможный отрыв РФ от Китая не является целью возрождения российско-американских экономических отношений, на которое он надеется, подобное развитие событий может привести именно к такому результату.

«Это (отрыв России от КНР – прим. Т-и) может быть следствием этого (возобновления экономических связей РФ и США – прим. Т-и), но не обязательно, но я считаю, что это было бы хорошо», – заметил американский лидер.