news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 20 марта 2025 07:54

Трамп объяснил, почему США стоит иметь дело с Россией

Читайте нас в
Телеграм
Трамп объяснил, почему США стоит иметь дело с Россией
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Соединенным Штатам следует иметь дело с Россией из-за ее территории и природных ресурсов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью порталу Breitbart.

«Мы должны иметь дело с Россией. У них крупнейшая сухопутная территория – намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», – объяснил геоэкономический контекст своей политики действующий Президент США.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что, хотя возможный отрыв РФ от Китая не является целью возрождения российско-американских экономических отношений, на которое он надеется, подобное развитие событий может привести именно к такому результату.

«Это (отрыв России от КНР – прим. Т-и) может быть следствием этого (возобновления экономических связей РФ и США – прим. Т-и), но не обязательно, но я считаю, что это было бы хорошо», – заметил американский лидер.

читайте также
Телефонный броманс: о чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин
Телефонный броманс: о чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин
Трамп рассказал о желании наладить отношения с Россией
#Дональд Трамп #Россия и США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025