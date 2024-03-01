Токаев: Благодаря мудрому руководству Минниханова Татарстан в числе передовых регионов РФ

Рабочий визит Рустама Минниханова в Республику Казахстан в сентябре 2023 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Благодаря мудрому руководству Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня Татарстан по праву входит в число передовых, стремительно развивающихся регионов России. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал телеграмме, адресованной Минниханову по случаю его дня рождения, передает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Благодаря Вашему мудрому руководству и безупречному служению интересам страны, сегодня Республика Татарстан по праву входит в число передовых, стремительно развивающихся регионов Российской Федерации, достигнув больших высот в деле социально-экономического и научно-технического развития», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что ярким свидетельством является несомненный успех Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и выбор Казани в качестве места проведения ряда крупных международных форумов в 2024 году.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за неизменно теплое и радушное гостеприимство, оказанное казахстанской делегации во время моего визита, а также пожелать успешного проведения всех запланированных мероприятий. В Казахстане искренне рады успехам братского Татарстана и придают исключительное значение дальнейшему укреплению уз дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими народами», — заявил Токаев.

Он пожелал Раису РТ крепкого здоровья и новых свершений в ответственной государственной деятельности, а многонациональному народу Татарстана — благополучия и процветания.

Ранее Рустама Минниханова поздравили руководство Туркменистана, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики поблагодарил всех за поздравления и пожелания.