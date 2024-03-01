Ильхам Алиев поздравил Рустама Минниханова с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения. Об этом сообщила руководитель пресс-служба Раиса Лилия Галимова.

«Высоко ценю Ваш взгляд в укрепление многовековых уз дружбы и взаимоподдержки между нашими братскими народами. С теплотой вспоминаю Ваш визит в прошлом году в Азербайджан и поездку на освобожденные территории нашей страны. Проведенные переговоры, открытие совместного центра в промышленном парке „Экономическая зона Аразская долина“ еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции дружбы между Азербайджаном и Татарстаном и сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием», — сказал Алиев в телеграмме.

Он выразил уверенность в том, что совместные усилия двух республик и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, которые способствуют дальнейшему развитию и укреплению союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.

«Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить Вас за поздравления и добрые пожелания по случаю моего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в делах», — сказал Алиев.

В этом году Раису Татарстана Рустаму Минниханову исполнилось 67 лет. Одним из первых Раиса РТ поздравил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.