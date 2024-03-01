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Руководство Туркменистана поздравило Минниханова с днем рождения
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедов поздравили с днем рождения Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом передает ТАСС.
«Хочу выразить благодарность за ваш большой вклад и особое внимание, которое вы уделяете укреплению и развитию отношений между Туркменистаном и Республикой Татарстан РФ», – сказал в телеграмме Гурбангулы Бердымухамедов.
Рустаму Минниханову пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, новых успехов во всех начинаниях и устремлениях. Напомним, сегодня Раис РТ отмечает свое 67-летие. Ранее именинника поздравили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Руководитель республики поблагодарил всех за поздравления и пожелания.
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