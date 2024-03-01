«Один из самых эффективных руководителей»: Кадыров поздравил Минниханова с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустам Минниханова с днем рождения. Напомним, сегодня руководитель республики отмечает свое 67-летие.

«Без преувеличения, это один из самых эффективных и опытных руководителей субъектов России. Рустам Нургалиевич обладает выдающимися лидерскими качествами. Его преданность избранному делу, стремление к развитию и процветанию возглавляемого региона делают его поистине уникальной фигурой в политической сфере страны», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, Рустам Минниханов сочетает в себе исключительные профессиональные и моральные качества, очень детально подходит к решению самых разных проблем и всегда стремится достичь наилучшего результата во всех делах.

«Его вклад в развитие социально-экономических показателей республики, повышение уровня и качества жизни граждан заслуживает особого уважения и признания. Я очень горжусь тем, что наши регионы связывают братские узы и деловые отношения», — сказал глава Чечни.

Ранее именинника поздравили руководство Туркменистана, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Руководитель республики поблагодарил всех за поздравления и пожелания.

Видео: телеграм-канал главы Чечни.