Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за поздравления с днем рождения. Напомним, сегодня руководителю республики исполнилось 67 лет.

«Дорогие друзья! Кадерле дуслар! Һәммәгезгә дә хәерле көннәр. Бик зур рәхмәт сезгә (Всем доброе утро. Большое спасибо вам – перевод с татарского) Большое спасибо за ваше внимание, за ваше поздравление. Үз яхшылыгыз үзегезгә игеләтә кайтсын. Ваша доброта чтоб вернулась в сто раз больше», – сказал руководитель республики в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Рустам Минниханов родился в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР. В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства».

Свою трудовую деятельность он начал в 1978 году с должности инженера-диагностика Сабинского районного объединения «Сельхозтехника». С 1985 по 1990 год работал в Арском районе, где занимал должности председателя правления райпо, председателя райисполкома, замглавы районной администрации.

В 1993-1996 годы Рустам Минниханов руководил администрацией Высокогорского района, затем возглавил Министерство финансов Татарстана. С 1998 по 2010 год занимал пост Премьер-министра республики. С 2010-го руководит республикой.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ.