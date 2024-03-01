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Политика 1 марта 2024 08:00

«Дальновидный политик»: Мухаметшин поздравил Минниханова с Днем рождения

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«Дальновидный политик»: Мухаметшин поздравил Минниханова с Днем рождения
фото: t.me/faridmuhametshin

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил Раиса республики Рустама Минниханова с Днем рождения. Политик пожелал руководителю Татарстана крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе на благо республики и страны.

«Как дальновидный политик, умеющий принимать взвешенные решения, Вы твердо и последовательно отстаиваете интересы республики и ее многонационального народа. Будучи руководителем новой формации, умеющим сплотить всех во имя общей цели, Вы стали инициатором многих важнейших преобразований, происходящих в Татарстане», - говорится в поздравлении, опубликованном в Телеграм-канале Мухаметшина.

Председатель Госсовета Татарстана подчеркнул, что у Минниханова всегда было и есть самое ценное для Раиса РТ - доверие и поддержка населения, авторитет и уважение коллег не только в родном Татарстане, но и далеко за его пределами.

#Фарид Мухаметшин #Рустам Минниханов #день рождения
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