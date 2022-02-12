Телефонные переговоры Путина и Байдена завершились

Беседа президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена завершилась в 20.06 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12.06 по времени восточного побережья США», — заявили в Белом доме.

О содержании разговора и его результатах американская сторона пока ничего не сообщила.

До этого глава российского государства обсудил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг Украины, а также реакцию США и их союзников в НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Еще накануне Белый дом анонсировал разговор американского лидера с главой российского государства. Состоявшаяся в тот же день беседа Байдена с европейскими лидерами, посвященная ситуации вокруг Украины, продлилась 1 час 19 минут.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.