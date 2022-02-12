Путин и Лукашенко обсудили реакцию НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг реакции США и НАТО на выдвинутые ранее предложения по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы двух государств также условились о дальнейших личных контактах.

Ранее в разговоре с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер заявил, что США и НАТО не дают внятной реакции на выдвинутые ранее российские инициативы по гарантиям безопасности.