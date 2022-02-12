Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада об агрессии против Украины

Пропагандистская кампания Соединенных Штатов и их западных союзников по поводу «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, США и НАТО в своих ответах на переданные проекты соглашений по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для России положения. Речь идет, в частности, о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских границ.

«Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — сказано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В конце января США и НАТО передали свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Ознакомившись с ним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что Штаты проигнорировали в документе все ключевые для России пункты.

Накануне советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Сегодня, 12 февраля, должны состояться телефонные переговоры Владимира Путина с американским и французским лидерами — Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.