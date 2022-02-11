Беседа Байдена с европейскими лидерами по Украине продлилась 1 час 19 минут

Телефонные переговоры лидеров Соединенных Штатов, Канады и ряда стран Европы по ситуации вокруг Украины продлились 1 час 19 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Разговор начался в 11.02 по времени восточного побережья США (19.02 по Москве) и завершился в 12.21 (20.21 по Москве). Итоги консультаций американская сторона пока не раскрывает.

Помимо Президента США Джо Байдена, участниками беседы должны были стать лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и руководитель Еврокомиссии.

Предполагалось, что речь пойдет о «продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию».

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент США Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину из-за военной угрозы со стороны России. Вместе с тем, по его мнению, Президент РФ Владимир Путин не станет делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американцах.