Путин и Макрон обсудили заявления о подготовке нападения России на Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили заявления о будто бы планируемом российском вторжении на Украину. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Российский лидер, в частности, заявил, что США и НАТО не дают внятной реакции на выдвинутые ранее российские инициативы по гарантиям безопасности, отмечается в сообщении.

Путин также обратил внимание на нежелание западных стран подтолкнуть власти Украины к выполнению Минских договоренностей.

«Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Помимо всего остального, стороны также затронули вопрос сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Накануне советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.