Белый дом: Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады

Россия будто бы может организовать нападение на Украину во время проходящих сейчас в Пекине Олимпийских игр. Об этом заявил журналистам советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент <...>», — заметил Салливан во время брифинга в Белом доме.

Советник Президента США пояснил, что не станет раскрывать детали имеющейся у американской стороны разведывательной информации. По его словам, нападение «может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания» Игр.

Вместе с тем Соединенные Штаты не утверждают, что власти России приняли окончательное решение о применении силы против Украины, подчеркнул Салливан.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее Президент США Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину. Позднее его беседа с европейскими лидерами, посвященная украинскому кризису, продлилась 1 час 19 минут. В скором времени американский лидер может вновь провести телефонный разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным.