Театр Камала покажет первый спектакль в новом здании 1 марта

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Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала покажет первый спектакль в новом здании 1 марта. Об этом пресс-служба учреждения культуры сообщает в своем Telegram-канале.

Первой постановкой, которая будет показана в новом здании, станет спектакль Айдара Заббарова по пьесе поэтессы Резеды Губаевой «Возвращение Тукая». Он будет сыгран дважды, 1 и 2 марта, в Универсальном зале.

Билеты на спектакль оказались распроданы менее чем за час. «Ожидайте старта продаж на другие спектакли в новом здании», – отметили в связи с этим в пресс-службе театра.

Идея строительства нового театра была выдвинута летом 2021 года. Состоялся международный конкурс на проект здания, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В начале 2022 года восемь проектов-финалистов прошли жесткий экспертный отбор, победил проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» (Wowhaus в сотрудничестве с Kengo Kuma and Associates). В команду вошел и известный казанский архитектор Герман Бакулин, а презентацию представил жюри японский архитектор Кэнго Кума. Генеральным проектировщиком выступило ГУП «Татинвестгражданпроект».

Первые сваи в основание нового здания театра забили уже в конце 2022 года. В октябре 2024-го во время саммита БРИКС театр принял первых гостей – например, Германа Грефа. Открытие здания состоялось 20 января текущего, 2025 года. Его осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой. Они высоко оценили здание, которое напомнило главе Минкульта РФ ювелирное украшение.