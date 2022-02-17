Конкурс на новое здание театра Камала выиграл японо-немецкий проект ледяных пластин

Победителем открытого международного конкурса на концепцию нового здания татарского театра имени Камала стал проект консорциума под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва). Презентацию начал японский архитектор Кэнго Кума, в эту команду также вошли Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и проектно-творческая мастерская известного Казанского архитектора Германа Бакулина. Имена финалистов на итоговой пресс-конференции назвал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Начну со слов приятной усталости. Закончили мы вчера обсуждение совсем под утро. Это был просто праздник архитектуры, который, надеюсь с нами будет всегда. В финал вышли три бюро – «Метрополис», «Ваухаус» и «БЕСПОУК». Мнения жюри разошлись. За преимуществом всего 0,7 балла победил проект «Ваухаус». Хочу всех поблагодарить, это была прекрасная работа!» – сказал Ильсур Метшин.

Проект-победитель привлек к себе пристальное, можно сказать, придирчивое внимание жюри. Его презентацию накануне по онлайн-связи начал японский архитектор Кэнго Кума. Предложение консорциума как эволюция знакомого образа существующего здания театра Камала – стеклянное здание с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра. Смотрится как скопление острых, тонких и прозрачных льдинок – дерзко, современно, технологично, гротескно. Одновременно с тем в визуальной связи и близости от здания 1980-х один на фоне другого приходятся друг другу «дедом и внуком» – явной архитектурной «родней».

«Мы осознаем, что классический театр Камала важен для людей. Нам также важно было отразить разные сезоны года и, конечно, в том числе зиму с ее снегом и покрытым льдом озером. Заостренность, присущая кристаллам льда, устремленность, векторность – это в то же время важная черта татарского народа. Как нам рассказали, стрела – чуть ли ядро татарской культуры», – сказал Кэнго Кума.

Герман Бакулин рассказал о предполагаемой проектом плавучей сцене, летней площадке для фестивалей, подчеркнув, что это будет «прозрачный, проницаемый театр, в котором всегда есть жизнь».

«Главный зал формируется за счет балконов и стоек, чтобы убрать ощущение стен. Зал с возможностью трансформироваться в чистую черную коробку – мы сделали black box, чтобы облегчить жизнь режиссеру. Предусмотрен восточный зал. Основной зал рассчитан на 600 мест, малые на 200 и еще один на 50. В конструкции использованы простые УФ-панели, обеспечено максимальное количество естественной вентиляции, а верхнее озеленение (части кровли – прим. Т-и.) снижает перегрев. Кроме того, фасады со временем можно менять – это не так дорого», – пояснил Бакулин.

«Сколько может стоить такое чудо и как это чудо мыть?!» – воскликнул после презентации художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, член жюри.

Цена стеклянно-ледяного «внука» существующего здания театра Камала оказалась равной семи с небольшим миллиардам рублей, а для омывания подобных конструкций, заверили участники консорциума, существует много способов.

Мэр Казани, как Николай Васильев после первой презентации, спросил про снег: как с ним быть в случае возведения такой многогранной кровли. Опытный Герман Бакулин, проектировавший стеклянные крыши для атриума Качаловского театра и здания Татэнерго спокойно парировал: проблема снега на кровле решается правильным уклоном граней, внутренним обдувом и аэродинамическим сдуванием.

«Почему всего 600 мест в главном зале?! Пандемия рано или поздно пройдет. Я не согласен: 38 тысяч квадратных метров и 600 мест!» – следом спросил Метшин.

За такое решение консорциума вступилась министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она заверила, что для драматического театра 600 мест оптимальное количество.

«Ваш дизайн – это то, что нужно городу. Городу нужно здание, которое можно выставить на показ», – сказал турецкий архитектор Гекан Авджиоглу, основатель GAD Architecture, член RIBA, основатель Фонда развития инновационной архитектуры «GAD Foundation», уточнив, настаивают ли соавторы на остеклении.

Сегодня на пресс-конференции члены жюри признались, что были почти уверены в победе другого именитого архитектора, работавшего в консорциуме «БЕСПОУК». Их предложение – акцентированно белое цветовое решение, театральный квартал из горизонтально ориентированных прямоугольных корпусов, над которыми мягко возвышается один вертикальный. При свете дня театральный квартал ассоциируется со средневековой арабской крепостью, ночью возвышающийся прямоугольник явно напоминает Каабу.

«Почему все-таки победил не «БЕСПОУК»? Мы честно посчитали голоса. Вам, Ильсур Риасович, как председателю жюри благодарность за такое решение. Мы предпочли не подавить, а уважать мнение. Я горжусь тем, из чего Казань теперь выбирает. Проект-победитель – это проект мирового уровня, который выполнил все требования из и чуть больше», – подчеркнула помощник Президента РТ, сопредседатель жюри Наталия Фишман-Бекмамбетова.