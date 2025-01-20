«Будто внутри ювелирного украшения»: Любимова высоко оценила новое здание театра Камала

Министр культуры России Ольга Любимова, осмотрев новое здание театра Камала, поделилась своими впечатлениями на коллегии Министерства культуры Татарстана.

«Ощущение, как будто находишься внутри невероятного ювелирного украшения. Поздравляю всех артистов, они радуются и ждут возможности выходить на эту уникальную современную площадку, выходить на эту сцену. Желаю вам, чтобы у вас были удобные гримуборные, чтобы зрители восхищались, радовались, чтобы место находилось для каждого от самого младшего до самого старшего, от искушенных театроведов, которые приедут отбирать спектакли для «Золотой маски», до зрителя, пришедшего впервые, которого нам нужно увлекать. Будем делать все, чтобы дальше было ещё ярче, еще интереснее», – сказала Любимова.

Новое здание театра Камала официально открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Председатель союза театральных деятелей России, народный артист России Владимир Машков объявил, что Казань в 2025 году примет 31-й сезон большой театральной премии «Золотая маска».