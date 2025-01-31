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Руc Тат
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Культура 31 января 2025 15:20

В театре им. Г. Камала рассказали, повысится ли стоимость билетов на постановки

Если билеты на постановки театра им. Г. Камала и подорожают, то незначительно, заявил замдиректора по маркетингу и PR театра Ильшат Латыпов.

«У нас есть миссия — развитие татарской культуры, татарского языка. Исходя из нее, разумеется, мы не завышаем цены, и в новом здании, если повышение и планируется, то оно будет незначительным», — цитирует Латыпова ГТРК Татарстан.

Напомним, новое здание театра им. Г. Камала открылось в январе 2025 года. Объект в форме «ледяной глыбы» осмотрел и Раис РТ Рустам Минниханов вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой. Они высоко оценили новый татарский театр, который, по словам главы Минкульта РФ, стал похож на ювелирное украшение. Первый спектакль в новом театре Камала покажут 27 марта (Всемирный день театра). Также желающие смогут в феврале побывать в театре на обзорной экскурсии.

#театр камала #цены #билеты
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