Глава Emaar Properties похвалил новое здание театра Камала: «Он такой красивый!»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На международный форум «Казаныш» прилетел основатель и управляющий директор инвестиционной компании из Объединенных Арабских Эмиратов Emaar Properties Мохамед Али Алаббар. Он выступил на пленарной сессии «Устойчивое развитие как единственно возможная стратегия», а после этого встретится с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит другие площадки форума.

«Я хочу поблагодарить тех, кто участвовал в подготовке этой конференции. Великолепная конференция, спасибо! Хочу поздравить Ваше Превосходительство с этим местом, в котором мы находимся (новое здание театра имени Камала – прим. Т-и). Он такой красивый!» – обратился Алаббар к мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.

В своем выступлении глава Emaar Properties рассказал, как его компания развивает инфраструктуру ОАЭ и какие проекты реализует. По мнению Алаббара, устойчивость города – это ответственность всех без исключения.

«Я думаю, что Запад испортил это слово в течение последних 200 лет. А теперь им надо либо выбросить это понятие, либо его продать. Развивающие страны должны сделать огромную работу. Мы должны использовать цемент, мы должны использовать сталь. Но более ответственно, чем раньше. <…> Мы живем в очень маленьком мире, который называется Земля, и мы должны оставить ее такой, какая она есть, для детей, для моих внуков. В следующем году, я надеюсь, что у меня их будет 13. Ваше Превосходительство, я вас также поздравляю с вашими внуками», – сказал Мохамед Али Алаббар.

Заканчивая выступление, гость поблагодарил организаторов форума «Казаныш» за приглашение и возможность поделиться наработанными практиками.

Компания Emaar Properties реализует свои проекты в 11 странах мира. Самые крупные и амбициозные из них находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, в 1998 году Emaar начал строительство «Даунтаун Дубай» – это центральный район Дубая. Здесь расположены основные достопримечательности города, включая самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, «Дубай Молл» и фонтан Дубай.