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Татарстанстат: Реальные зарплаты в РТ выросли на 10,4%
За первое полугодие 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — июне составила 69 431,9 рубля. Она увеличилась на 19,0% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, о чем ранее рассказал Росстат.
Вместе с тем в отдельно взятом июне реальные зарплаты татарстанцев выросли на 8,5% год к году и на 0,4% месяц к месяцу.
В свою очередь номинальные зарплаты жителей республики за июнь увеличились на 17,7% в годовом выражении и на 1,0% в месячном.
Реальные денежные доходы татарстанцев в первом полугодии 2024-го выросли на 9,8% год к году, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) — на 8,7%.
При этом Татарстан в текущем году занял 14-е место среди регионов России с высокими доходами.
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