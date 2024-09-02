Татарстан вошел в топ-15 регионов России с высокими зарплатами

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Республика Татарстан заняла 14-е место среди регионов России с высокими доходами в текущем году. Исследование провели эксперты РИА Новости.

В Татарстане доля работников с заработной платой выше средней по стране составляет 35,3%, а с заработной платой выше двух средних зарплат по стране — 8,7%.

Соседями республики в рейтинге стали Красноярский край (13-е место, доля работников с зарплатой выше средней — 36,8%, выше двух средних — 13,0%) и Московская область (15-е место, доля работников с зарплатой выше средней — 35,1%, выше двух средних — 10,7%).

При этом лидерами списка оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (доля работников с зарплатой выше средней — 65,8%, выше двух средних — 25,1%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (доля работников с зарплатой выше средней — 54,2%, выше двух средних — 19,6%) и Магаданская область (доля работников с зарплатой выше средней — 53,3%, выше двух средних — 11,5%)

В первую десятку регионов с высокими доходами также вошли Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва (доля работников с зарплатой выше средней — 45,7%, выше двух средних — 16,0%), Сахалинская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Иркутская область.

Абсолютным аутсайдером оказалась Республика Ингушетия, где доля работников с зарплатой выше средней — 6,6%, а выше двух средних — 1,6%. Немногим лучше ситуация в Чечне, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане.

В целом по России 32% работников получают больше одной средней зарплаты по стране. У 20 регионах результат лучше среднероссийского, а в 16 субъектах зарабатывают больше среднероссийской зарплаты менее 15% работающих. Больше двух средних зарплат получают около 11% работников.