Средняя зарплата за полугодие в Татарстане выросла до 66,2 тыс. рублей

Фото: Владимир Васильев

Казань и Татарстан вошли в топ-пять регионов России, куда готовы переехать люди ради работы этой осенью. Средняя предлагаемая зарплата здесь выше, чем по стране, и составляет за полугодие 66,2 тыс. рублей. Главные тренды регионального рынка труда были переставлены журналистам на пресс-завтраке в Казани.

«Уровень безработицы в целом по России сейчас находится на историческом минимуме в 2,6%, а в Татарстане этот показатель еще ниже. Работодателям достаточно сложно в нужный срок закрывать вакансии, находить нужных сотрудников. Такой уровень безработицы создает достаточно сильную конкуренцию среди работодателей в разных отраслях и сферах деятельности», - сообщила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анна Осьмак.

Фото: © Владимир Васильев

За два года количество поисковых запросов по тематике поиска работы снизилось по рынку почти на 40%. Люди реже заходят на специализированные площадки и отправляют отклики на объявления работодателей. Работодатели вынуждены предпринимать конкретные действия.

«Они улучшают условия труда для соискателей, расширяют соцпакет, предлагают интересные условия, связанные с нематериальной и материальной мотивацией. Так, по Татарстану отмечается рост предлагаемых заработных плат на 15% за полугодие», - заметила Анна Осьмак.

Эксперт назвала еще один интересный тренд - в условиях высокой конкуренции работодатели расширяют возрастные и географические границы найма. Большинство из них теперь более охотно рассматривают молодых соискателей без опыта либо аудиторию категории «45 плюс». А соискатели при выборе вакансий по-прежнему обращают внимание на размер зарплаты, гибкий график, официальное трудоустройство, хорошие отзывы о работодателе и подробное описание условий и обязанностей на новом рабочем месте.

Фото: © Владимир Васильев

Спикер отметила самые востребованные на рынке труда рабочие профессии. В топ-три входят такие сферы, как «Производство, сырье, сельское хозяйство» и «Строительство» и «Транспорт, логистика». Средняя предлагаемая зарплата по России сейчас составляет 61,5 тыс. рублей, а в Татарстане эта цифра выше на 4,7 тыс. рублей.

«Почему все хотят переехать к нам? Оказывается, Казань занимает первое место в рейтинге самых замотивированных сотрудников второй месяц подряд. Также в Татарстане отмечается рост общего числа вакансий на 32% по сравнению с прошлым годом», - пояснил региональный представитель Авито Работы в ПФО Наиль Хафизов.

Фото: © Владимир Васильев

Сейчас работодатели республики предлагают примерно 110 тыс. вакансий, из них 31 тыс. - в Казани. Один из важных трендов регионального рынка труда - быстрый найм.

«Почти 60% соискателей за последний год устраивались на работу в течение месяца или еще быстрее», - подчеркнул Хафизов.

Число вакансий для кандидатов без опыта и студентов в первом полугодии 2024 года выросло в регионе на 82%, а в Казани — на 42%, что подтверждает тренд на расширение границ найма. Тренд на подработку по-прежнему сохраняется и особенно распространен среди молодежи.

Фото: © Владимир Васильев

Для безопасности пользователей крупные платформы по поиску работы проверяют вакансии и работодателей. Компании проходят верификацию по реквизитам или банковскому ID, а соискатели могут оставить отзывы. Кроме того, люди в онлайн-режиме могут узнать индекс рынка труда по каждой конкретной профессии, посмотреть средние зарплаты и количество вакансий в регионах.

Наталья Рыбакова