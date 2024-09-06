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Минэкономики РТ подсчитало рост реальных зарплат в республике на три года
Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов озвучил, на сколько могут вырасти реальные зарплаты жителей республики в 2025 году. Цифры были озвучены в Кабмине РТ.
«На 2025 год планируется рост реальной заработной платы на уровне 103,9%», – заявил Шагиахметов.
На 2026-й планируется рост показателя в 2,9%, а в 2027-м реальные зарплаты татарстанцев могут вырасти на 2,4%.
Шагиахметов также озвучил уровень безработицы в Татарстане – к началу сентября в республике 3,5 тыс. безработных, на которых приходится 50 тыс. вакансий.
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