Минэкономики РТ подсчитало рост реальных зарплат в республике на три года

Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов озвучил, на сколько могут вырасти реальные зарплаты жителей республики в 2025 году. Цифры были озвучены в Кабмине РТ.

«На 2025 год планируется рост реальной заработной платы на уровне 103,9%», – заявил Шагиахметов.

На 2026-й планируется рост показателя в 2,9%, а в 2027-м реальные зарплаты татарстанцев могут вырасти на 2,4%.

Шагиахметов также озвучил уровень безработицы в Татарстане – к началу сентября в республике 3,5 тыс. безработных, на которых приходится 50 тыс. вакансий.