Росстат: В июне номинальные зарплаты татарстанцев выросли на 17,7%

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В июне 2024 года номинальная заработная плата сотрудников организаций Татарстана составила 73 746 рублей, увеличившись на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

При этом по сравнению с маем в июне номинальная заработная плата татартстанцев выросла на 1,0%. За первое полугодие 2024-го она увеличилась на 19,0% в годовом выражении, составив 69 432 рубля.

По итогам первого полугодия Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню номинальной зарплаты. На втором месте — Пермский край (69 293 рубля), на третьем с большим отрывом — Самарская область (64 590 рублей).

В целом по ПФО среднемесячная номинальная зарплата в первом полугодии составила 62 378 рублей, увеличившись на 19,6% по сравнению с 2023-м.

По России в июне среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 89 415 рублям. Она выросла на 15,3% год к году и на 3,2% месяц к месяцу.

Вместе с тем реальная зарплата россиян увеличилась за первый месяц лета на 6,2% в годовом и 2,5% в месячном выражении.

По сравнению с прошлым годом за первое полугодие 2024-го номинальная зарплата жителей РФ выросла на 18,1%, а реальная — на 9,4%.