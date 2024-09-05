За год число безработных в Татарстане снизилось на 41,2%

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По итогам июля 2024 года в Татарстане насчитывалось 3,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Это на 41,2% меньше, чем годом ранее, следует из доклада Татарстанстата «Социально-экономическое положение РТ».

Согласно статистике, в июле число официальных безработных в республике чуть выросло по сравнению с июньскими показателями — +0,9%.