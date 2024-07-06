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Татарстанстат: Реальные зарплаты в республике выросли на 11,8%
За первые четыре месяца 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — апреле составила 67 458,4 рубля, увеличившись на 20,1% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года.
При этом в отдельно взятом апреле реальные зарплаты татарстанцев выросли на 10,5% год к году, хотя и снизились на 3,9% месяц к месяцу.
Номинальные зарплаты за апрель увеличились на 19,0% в годовом выражении, но уменьшились на 3,4% по сравнению с мартом, о чем прежде рассказал Росстат.
Ранее почти треть опрошенных россиян сообщили о росте зарплат за последние три месяца. До этого Президент РФ Владимир Путин пообещал привязать МРОТ к медианной зарплате.
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