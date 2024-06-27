Минтруд назвал средние зарплаты в различных сферах Татарстана

На рынке труда Татарстана наиболее востребованы специалисты на обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте, в машиностроении. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Рейтинг востребованных профессий возглавляют инженеры, электрогазосварщики, водители автомобилей, штукатуры, арматурщики, каменщики. В бюджетных отраслях востребованы врачи и медсестры», — сказала она.

Спикер Минтруда РТ назвала средний уровень оплаты труда в различных сферах. Для водителей автомобилей он составляет 47,4 тыс. рублей, кладовщиков — 43,2 тыс. рублей, инженеров — 46 тыс. рублей, монтажников — 65,8 тыс. рублей, врачей 30,6 тыс. рублей, поваров — 33,9 тыс. рублей.