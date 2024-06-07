Путин пообещал привязать МРОТ к медианной зарплате

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Минимальный размер оплаты труда в России будет привязан к медианной зарплате. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ — прим. Т-и) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой <…>», — отметил глава государства.

«В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться <...>», — уточнил он.

Обеспечение опережающего роста заработных плат Путин при этом назвал ключевым инструментом сокращения неравенства и увеличения доходов. А это, по его словам, прямо влияет на повышение качества жизни людей, увеличение внутреннего спроса и емкости национального рынка.

Ранее, в послании Федеральному Собранию, Президент поставил задачу поднять уровень МРОТ до 35 тыс. рублей за шесть лет. Позднее он дал соответствующее поручение Правительству страны. В 2024 году минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 19 242 рубля в месяц.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».