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Почти треть опрошенных россиян сообщили о росте зарплат за последние 3 месяца
Почти треть — 29% — опрошенных жителей России заявили, что за последние 3 месяца их заработные платы увеличились. Согласно данным аналитиков Центра «Институт соцанализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии, в прошлом году рост зарплат зафиксировали у 17% граждан. В 2024-м же 29% опрошенных отметили увеличение своих доходов в феврале, а 23% — в апреле, пишет «Газета.RU».
При этом у опрошенных возникают сомнения относительно будущей динамики оплаты труда, вопреки положительным показателям прошлого и начала текущего года. То есть в начале 2024-го количество ожидающих, что в ближайшем будущем их заработки будут расти, равнялось 24%, а в апреле того же года таких людей осталось уже 20%.
Однако аналитики подчеркнули, что такие опасения связаны с сезонностью. То есть, как правило, рост зарплат чаще ожидается зимой или осенью, а не летом.
Данное исследование провели в июне 2024-го. В его основе — несколько опросов по телефону, причем звонки совершались с марта 2022-го по апрель 2024 года. В анкетировании поучаствовали почти 2 тыс. человек.
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