Росстат сообщил о росте зарплат татарстанцев в апреле на 19%

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В апреле 2024 года номинальная заработная плата сотрудников организаций Татарстана составила 70 148 рублей, увеличившись на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

При этом по сравнению с мартом в апреле номинальная заработная плата татартстанцев уменьшилась на 3,4%.

В целом по России в апреле среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 83 875 рублей. В годовом выражении она увеличилась на 17,0%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти треть опрошенных россиян сообщили о росте зарплат за последние три месяца.