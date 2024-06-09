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Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 12,2%
За I квартал 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — марте составила 66 504,7 рубля, увеличившись на 20,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023-го.
При этом в отдельно взятом марте реальные зарплаты татарстанцев выросли на 15,7% год к году и на 13,7% месяц к месяцу.
Номинальные зарплаты за март увеличились на 13,9% по сравнению с февралем и на 24,1% год к году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин пообещал привязать МРОТ к медианной зарплате.
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