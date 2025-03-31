Татарстан вошел в топ-15 регионов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах

Иннополис

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла 11-е место среди регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах по итогам 2024 года. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах РТ в 2024 году составила 73,1 тыс. рублей. Ее прирост по итогам года оказался равен 23,3%.

При этом отношение средней зарплаты в небольших населенных пунктах Татарстана к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024-м было равно 3,71, а к зарплате в крупных городах – 90,4%.

Соседями РТ в рейтинге стали Мурманская область (10-я позиция, средняя зарплата в небольших населенных пунктах – 99,3 тыс. рублей, ее отношение к фиксированному набору – 3,82) и Республика Коми (12-я позиция, средняя зарплата в небольших нп – 88,3 тыс. рублей, отношение к фиксированному набору – 3,67).

Рейтинг ожидаемо возглавили регионы Крайнего Севера: Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя зарплата в небольших нп – 146,2 тыс. рублей, ее отношение к стоимости фиксированного набора – 5,52), Ненецкий АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО – Югра и Чукотский АО.

Произошло это в том числе из-за высоких зарплат вахтовиков. Топ-5 регионов по сравнению с 2023 годом не изменился.

Антилидерами по уровню зарплат в небольших нп стали республики Северного Кавказа: Чечня (средняя зарплата в небольших нп – 29,8 тыс. рублей, ее отношение к стоимости фиксированного набора – 1,45), Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В рейтинг не вошли города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также ставшие частью РФ после плебисцитов 2022 года новые территории (последние – из-за отсутствия данных).

Рост зарплаты в провинциальных населенных пунктах в 2024 году происходил во всех регионах, а медианное значение прироста составило +19,9%. Вместе с тем зарплаты в провинции в прошлом году, как и в 2023-м и 2022-м, увеличивались быстрее, чем в крупных городах.

В результате разница в уровне зарплат между провинциальными и крупными НП уменьшилась с 25% в 2022-м до 13% в 2024-м, констатировали специалисты РИА Рейтинг.