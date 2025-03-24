Татарстан получит 2 млрд рублей на создание научно-производственного центра по БПЛА

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан получит в 2026 году более 2 млрд 2,7 млн рублей на создание научно-производственных центра испытаний и компетенций в области развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем. Соответствующее распоряжение Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии предназначены для регионов, проекты которых победили в конкурсном отборе, организованном на платформе Государственной информационной системы промышленности. Помимо Татарстана, это Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Якутия, Пермский край, Калужская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Тульская и Ярославская области.

В текущем, 2025 году на создание центров по БПЛА в этих субъектах Федерации будет выделено более 4 млрд рублей (финансирование получат семь регионов), в 2026-м – 10 млрд, в 2027-м – свыше 7 млрд.

Центры по БПЛА создаются в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих», входящего в новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

В январе 2025 года Президент России Владимир Путин заявил, что научно-производственные центры по БПЛА созданы уже в 15 регионах страны, включая Татарстан.

До этого «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем. Затраты на создание центра, который будет организован на базе КНИТУ-КАИ, должны составить 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в Лаишевском районе РТ в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» подготовкой операторов дронов уже занимается Лаишевский технико-экономический техникум.