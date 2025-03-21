Путин поручил создать систему идентификации беспилотников в реальном времени

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Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшем в Самаре 28 января, поручил создать и внедрить в России систему идентификации БПЛА в реальном времени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Правительство РФ, госкорпорация «Роскосмос» и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» должны к 1 июня текущего года обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по созданию и внедрению единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики.

При этом должна быть предусмотрена возможность определения в режиме реального времени принадлежности дронов при помощи соответствующей системы.

Кроме того, дополнительное финансирование предполагается выделить на создание, развитие и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации, а также объектов наземной космической инфраструктуры для расширения зоны покрытия, необходимой для связи с воздушными беспилотниками и управления ими.

Потребуется также обеспечить дополнительное финансирование мер по единому правовому регулированию использования воздушного и космического пространства «в целях внедрения цифровых технологий связи, навигации и наблюдения для повышения безопасности при выполнении полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов», а также по обеспечению роста рынка услуг, предоставляемых с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Помимо этого, перечисленные выше мероприятия должны быть включены в национальные проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также в нацпроект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.