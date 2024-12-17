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Общество 17 декабря 2024 12:57

В Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем

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В Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем
Лейсан Абзалилова
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сформирован комплект документов и отправлена заявка в федеральный центр для создания научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщила вице-президент академии Лейсан Абзалилова.

«Подготовлен пакет документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, подана заявка на получение федерального статуса», – заявила она.

Кроме того, в этом году экспертами разработаны в Татарстане две республиканские программы: по БПЛА и аддитивным технологиям, которые будут направлены на развитие науки и решение базовых проблем экономики.

Научно-производственные центры (НПЦ) в России создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#беспилотники #Академия наук РТ
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