В Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем

Лейсан Абзалилова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане сформирован комплект документов и отправлена заявка в федеральный центр для создания научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщила вице-президент академии Лейсан Абзалилова.

«Подготовлен пакет документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, подана заявка на получение федерального статуса», – заявила она.

Кроме того, в этом году экспертами разработаны в Татарстане две республиканские программы: по БПЛА и аддитивным технологиям, которые будут направлены на развитие науки и решение базовых проблем экономики.

Научно-производственные центры (НПЦ) в России создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».