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В Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем
В Татарстане сформирован комплект документов и отправлена заявка в федеральный центр для создания научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщила вице-президент академии Лейсан Абзалилова.
«Подготовлен пакет документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, подана заявка на получение федерального статуса», – заявила она.
Кроме того, в этом году экспертами разработаны в Татарстане две республиканские программы: по БПЛА и аддитивным технологиям, которые будут направлены на развитие науки и решение базовых проблем экономики.
Научно-производственные центры (НПЦ) в России создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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