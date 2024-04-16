На злобу дня: с подачи Путина в Лаишево откроют центр подготовки операторов БПЛА

Минобрнауки РТ закупит беспилотники для обучения школьников на сумму 46 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как из татарстанских школьников и студентов будут делать операторов БПЛА

Накануне стало известно, что Минобрнауки РТ закупит беспилотники для обучения школьников на сумму 46 млн рублей. Согласно документам первого тендера на сайте госзакупок, деньги пойдут на 14 разных конструкторов беспилотного летательного аппарата, четыре видеокоптера для мониторинга и тепловизионной съемки в режиме реального времени, 12 образовательных наборов «Аэро».

Последние нужны, чтобы научить конструированию, программированию и пилотированию беспилотного летательного аппарата. С помощью наборов «Аэро» учащиеся могут научиться собирать и программировать БПЛА, выбирать и применять подходящие технологии для решения практических задач с помощью квадрокоптера.

Опубликован еще один тендер, заказчиком которого выступает Минобрнауки Татарстана. Там указан один беспилотный летательный дрон за 14 млн рублей.

Оборудование должно быть поставлено в Лаишевский технико-экономический техникум в течение 70 дней со дня подписания контракта. Деньги выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Национальный проект по беспилотникам продвигается с подачи Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Беспилотникам в России начали уделять внимание с подачи Путина

Упор на образование в части беспилотников — одно из направлений национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), который стартовал 1 января этого года и продлится по 2030-й. О важности этого направления говорил и Президент России Владимир Путин.

«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад. Создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года», — заявлял Путин летом прошлого года.

В итоге по нацпроекту хотят оснастить беспилотными авиационными системами и беспилотными летательными аппаратами более 4800 школ и 380 ссузов по всей стране. В планах развивать кружки по этому перспективному направлению и продвигать дополнительные образовательные программы.

Лаишевский технико-экономический техникум станет главным центром Татарстана по обучению операторов БПЛА

Минпросвещения России объявило конкурс среди регионов РФ по созданию и оснащению кружков БАС. Татарстан попал в число 30 выигравших регионов, как сообщили «Татар-информу» в Минобрнауки республики.

«В 2024 году специализированные классы (кружки) будут открыты на базе 18 школ республики, а на базе ГАПОУ „Лаишевский технико-экономический техникум“ будет открыт центр практической подготовки. Открытие планируется 1 июля 2024 года», — рассказали нам в региональном ведомстве.

Кстати, Лаишевский технико-экономический техникум уже начал готовить операторов беспилотников и делает это первым в республике. Учебное заведение уже приобрело беспилотник Geoscan 401 по нацпроекту «Образование».

«Беспилотник Geoscan 401 позволяет студентам выполнять съемку как по заданному полетному заданию с заранее рассчитанной траекторией движения, так и путем интерактивного указания контрольных путевых точек», — сообщила пресс-служба Лаишевского района.

После окончания курса студентам техникума будет присвоена квалификация «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

С помощью наборов «Аэро» учащиеся могут научиться собирать и программировать БПЛА, выбирать и применять подходящие технологии для решения практических задач с помощью квадрокоптера Фото: © «Татар-информ»

Чтобы получить достаточное количество специалистов, понадобятся педагоги, поэтому весной в Татарстане уже стартовало обучение по федеральному проекту «Кадры для беспилотных авиационных систем». Обучение проходят почти 100 педагогов для кружков и центров практической подготовки.

Поскольку национальный проект по беспилотникам продвигается с подачи Путина, то для оснащения специализированным оборудованием из федерального бюджета предоставляется субсидия в размере более 244 млн рублей. На одну школу будет выделено 13,3 млн рублей, на колледжи — 61,2 млн рублей. Такие цифры «Татар-информу» предоставили в Минобрнауки РТ.

На смену кружкам по авиамоделированию пришли кружки по беспилотникам

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с «Татар-информом» отметил, что и на «гражданке» много сфер, где бы пригодились беспилотники.

«Например, сейчас наступает пожароопасный период. Нужно мониторить появляющиеся очаги, чтобы сразу их локализовывать. Можно применять беспилотники в поисково-спасательных операциях, чтобы искать пропавших людей, или в качестве экстренной доставки медицинской помощи в труднодоступные районы», — пояснил Леонков.

В городах, где имелись крупные авиастроительные предприятия, раньше были популярны кружки по авиамоделированию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, создание кружков по беспилотникам напоминает ему кружки по авиамоделированию, популярные среди советских мальчишек. Особенно в тех городах, где имелись крупные авиастроительные предприятия, как в Казани, например.

«Если говорить про молодое поколение, то раньше, в Советском Союзе, были станции юных техников. Там были кружки авиамоделирования, где собирали планеры из реечек и бумаги. Либо ставили на них маленькие моторчики, и получались модели с двигателем. В принципе, это продолжение: тогда были самолеты, сейчас беспилотники», — сказал эксперт.

Нельзя исключать и то, что операторы БПЛА — специалисты, нужные для решения военных задач. Вероятно, это власти страны тоже держат в голове.

«Если человек обучается [управлять беспилотниками], то при призыве на воинскую службу это, конечно же, может быть учтено. Эту специальность он может продолжить и на «военке». В принципе полезное дело. Вполне востребовано», — сказал Леонков.