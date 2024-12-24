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Экономика 24 декабря 2024 09:49

На площадке КАИ за 2,5 млрд рублей создадут научно-производственный центр по БПЛА

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На площадке КАИ за 2,5 млрд рублей создадут научно-производственный центр по БПЛА
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам «Барс» будет создан на базе КНИТУ-КАИ. Он разместится в Авиастроительном районе Казани по адресу: ул. Тэцевская, д. 12.

Планируется, что «Барс» будет включать авиационный учебный центр, который будет заниматься подготовкой внешних пилотов, сертификационный центр для БПЛА и лабораторно-исследовательский комплекс, опирающийся на имеющиеся в распоряжении КНИТУ-КАИ ресурсы для разнообразных испытаний — от корпусных и узловых до программного обеспечения. В НПЦ также должны появиться собственный летно-испытательный центр, основанный на уже имеющихся в регионах площадках, и производство.

Перспективным направлением является ситуационный центр, который займется отслеживанием траекторий полетов беспилотников на территории Татарстана. Статус НПЦ получен дочерней структурой Инвестиционно-венчурного фонда РТ — компанией «Унипарк».

Проект реализуется совместно с Академией наук Татарстана. На базе ИАТТ КНИТУ-КАИ функционирует единственная в республике лаборатория, аккредитованная Росавиацией на проведение профильных авиаиспытаний. Создание на ее ресурсах сертификационного центра для НПЦ позволит Татарстану укрепить позиции в сфере авиационных технологий и еще больше сблизит КНИТУ-КАИ с ведущими научно-исследовательскими институтами России, такими как ЛИИ Громова, ЦАГИ, ГОСНИИ, МАИ.

Это не только повысит уровень доверия к разработкам, осуществляемым в Татарстане, но и откроет новые горизонты для сотрудничества с различными организациями и предприятиями, работающими в области воздушного транспорта, заметили в вузе.

«Для Татарстана создание научно-производственного центра является стратегически важным событием. Сегодня авиационная отрасль и особенно беспилотные авиационные системы находятся в центре внимания руководства страны. На базе этого научно-производственного центра КНИТУ-КАИ и другие ключевые резиденты, такие как Иннополис, „Эникс“, „Аэрокон“ и другие, смогут реализовать весь свой потенциал, от исследований и разработок до серийного производства беспилотной авиатехники, тем более что на площадке НПЦ будут собраны лучшие умы», — прокомментировал эти планы ректор вуза Тимур Алибаев.

Проректор КНИТУ-КАИ по административному обеспечению и развитию Эльвир Якупов в свою очередь отметил важность нового научно-производственного центра для реализации стратегии полного цикла в сфере разработки и производства дронов. Он также пояснил, что статус резидента НПЦ даст вузу возможность участвовать в грантах платформы «Национальная технологическая инициатива», что обеспечит финансирование разработки и изготовления БПЛА различных назначений.

Участие в укреплении региональной сети НПЦ позволит резидентам воплощать в жизнь крупные отраслевые проекты и создавать комплектующие беспилотных авиационных систем с учетом централизованного запроса на готовый продукт.

Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации для проекта. Строительство НПЦ намечено на вторую половину 2025 года. Проект предусматривает освоение 2,5 млрд рублей федеральных и региональных средств. Таких НПЦ полного цикла в России будет 12, всего научно-производственных центров должно быть создано 48.

Ранее, в августе 2024 года, КНИТУ-КАИ анонсировал создание авиационного учебного центра, который будет готовить специалистов для гражданской авиации. Этот центр станет частью создаваемого НПЦ «Барс».

В июне 2023 года была создана Стратегия развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 год и на перспективу до 2035 года. Также был разработан план мероприятий по ее реализации. С января 2024-го в стране стартовал профильный национальный проект, одним из направлений которого является создание сети региональных НПЦ по беспилотной авиатехнике.

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#беспилотники #КНИТУ-КАИ #национальные проекты
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