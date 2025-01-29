Путин: Научно-производственные центры по БПЛА созданы в 15 регионах, включая Татарстан

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В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» научно-производственные центры по БПЛА созданы уже в 15 регионах России, включая Татарстан. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, прошедшем в Самаре, сообщает пресс-служба Кремля.

«В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров. Сейчас их уже 15, думаю, можно и больше создать, работают такие центры в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, в Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Томской областях, в Пермском крае, в республиках Удмуртия и Татарстан, а также здесь, в Самарской области», — перечислил глава государства.

При этом, по словам Путина, более 400 компаний успели стать резидентами этих научно-производственных центров. «В них создаются мощности для исследований и производства беспилотников, а также наземная инфраструктура для испытаний дронов», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В результате, уверен Президент РФ, «формируются все условия для того, чтобы перспективные идеи, стартапы максимально быстро выходили на стадию серийного производства».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане появится научно-производственный центр беспилотных систем. Затраты на создание центра, который будет организован на базе КНИТУ-КАИ, должны составить 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в Лаишевском районе РТ в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» подготовкой операторов дронов уже занимается Лаишевский технико-экономический техникум.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.