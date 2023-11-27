Татарстан намерен нарастить товарооборот с Узбекистаном до 1 млрд долларов

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Татарстан планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до 1 млрд долларов. Об этом глава Минпромторга республики Олег Коробченко сказал на семинаре с руководителями региональных палат Узбекистана, который прошел в Торгово-промышленной палате РТ.

Министр напомнил, что в 2022-м цифра увеличилась более чем в 1,5 раза, что стало лучшим показателем за все последние годы.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече 5 октября поставили задачу об увеличении этого показателя до 1 млрд долларов. Нам необходимо максимально приложить усилия для его достижения», — сказал Коробченко.

Он рассказал о работе открытых совместно с татарстанским «Химградом» технопарков Чирчик, Джизак в Узбекистане и создании еще одной промплощадки с «Алабугой». Также министр пригласил представителей Узбекистана принять участие в крупных выставках и форумах, которые пройдут в Казани в 2024 году, передает пресс-служба Минпромторга.

Напомним, 5 октября Шавкат Мирзиёев посетил Татарстан с рабочим визитом. Он встретился с Раисом республики и обсудил реализацию совместных проектов. Кроме того, Минниханов, Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров подвели итоги III Форума регионов «Россия — Узбекистан», а также посетили выставку промышленности Татарстана. На следующий день гость встретился с Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, международные выставки, форумы проводятся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».