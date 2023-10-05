Минниханов, Мирзиёев и Мантуров посетили выставку промышленности Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров посетили выставку промышленности РТ, работающую на полях III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Свои наработки представили крупные промышленные компании и небольшие производства. Свой потенциал гостям представили не только крупные автопроизводители и химические заводы, но и нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании.

Напомним, узбекистанский лидер прибыл в Казань сегодня утром. Ранее Минниханов, Мирзиёев и Мантуров провели встречу, на которой подвели итоги Форума регионов «Россия — Узбекистан».

Фото: пресс-служба Раиса РТ