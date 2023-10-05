Минниханов, Мирзиёев и Мантуров подвели итоги Форума регионов «Россия — Узбекистан»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Минпромторга России Денисом Мантуровым подвели в Казани итоги Форума регионов «Россия — Узбекистан».

«Форум проводится для расширения практического сотрудничества между деловыми кругами и организациями, регионами России и Узбекистана», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.

Участниками мероприятия стали более 700 представителей бизнеса из 19 российских регионов и 12 регионов дружественной республики. В рамках деловой программы состоялось обсуждение вопросов расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

Ранее Раис РТ отметил, что приезд Шавката Мирзиёева в Татарстан ознаменует новый этап в развитии сотрудничества. Узбекистанский лидер прибыл в Казань сегодня утром.