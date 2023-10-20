Коробченко считает целесообразным запускать совместные производства в Узбекистане

Сотрудничество с Узбекистаном даст нам возможность импортировать и экспортировать товары и сырье. Таким мнением заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поделился в интервью СМИ Узбекистана.

«Мы приехали поделиться опытом, найти партнеров, открыть новые предприятия, воспользоваться возможностями импорта и экспорта, создать обособленные подразделения», – сказал Коробченко. Он отметил, что сегодня в Узбекистане создаются хорошие промплощадки на основе опыта казанского Химграда. Такие промпарки есть в Чирчике, создается площадка в Джизаке, введется работа по открытию других парков. Для этого, по мнению министра, в стране есть не только площади, но и энергетические ресурсы, экономические меры поддержки, сообщает Telegram-канал Минпромторга.

Коробченко выразил уверенность, что предприятия Татарстана и Узбекистана найдут на этих площадках партнеров и возможности создания новых бизнесов. «Такие направления, как нефтепереработка, переработка полимеров, полиэтилена откроют окно поставок товаров на рынки Узбекистана и всей Средней Азии», – сказал он.

Министр добавил, что для татарстанских компаний запускать совместные производства в Узбекистане целесообразно ввиду близости необходимого местного сырья и кадров. «Это даст нам возможность импортировать и экспортировать товары и сырье, которое сегодня нельзя завезти другим путем», – отметил Олег Коробченко.

По итогам достигнутых на высоком уровне договоренностей – в рамках встречи Шавката Мирзиёева и Рустама Минниханова – делегация Татарстана во главе с Олегом Коробченко 17 — 20 октября находится в Узбекистане с ответным визитом с целью реализации намеченных планов. Напомним, в начале октября Президент Узбекистана приезжал в Казань. О чем говорили руководители двух республик, читайте в материале «Татар-информа» «Стратегический партнер при развороте на Восток»: зачем Шавкат Мирзиёев приезжал в Казань.