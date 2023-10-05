В Казань прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстан прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту Казани его встретили Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан — первый регион, который он [Шавкат Мирзиёев] посещает в рамках официального визита в Российскую Федерацию», — сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время пребывания в республике Президент Узбекистана планирует посетить выставку промышленного потенциала РТ, встретиться с Рустамом Миннихановым и подвести итоги Форума регионов «Россия — Узбекистан».

Видео: пресс-служба Раиса РТ.