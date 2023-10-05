Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казань прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
В Татарстан прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту Казани его встретили Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица.
«Татарстан — первый регион, который он [Шавкат Мирзиёев] посещает в рамках официального визита в Российскую Федерацию», — сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Во время пребывания в республике Президент Узбекистана планирует посетить выставку промышленного потенциала РТ, встретиться с Рустамом Миннихановым и подвести итоги Форума регионов «Россия — Узбекистан».
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»