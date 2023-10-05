Минниханов и Мирзиёев провели встречу в Казанском Кремле

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы сотрудничества в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Приветствуя высокого гостя, Минниханов назвал большой честью для Татарстана возможность принимать узбекистанского лидера в ходе его официального визита в Российскую Федерацию. Раис РТ также подчеркнул, что это первое посещение Мирзиёевым республики, и счел особенно приятным, что поездка политика в Россию начинается именно с Татарстана.

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 290 млн американских долларов, показав рост на 50%. Динамика за шесть месяцев текущего года тоже демонстрирует рост: товарооборот составил 147,7 млн долларов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Благодарим Вас за форум. Он прошел на высоком уровне. Проекты, которые мы сегодня реализуем, уже охватывают не только крупные промышленные предприятия, но и малый и средний бизнес», — заметил Рустам Минниханов, оценивая результаты III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Очень ценю Ваше личное отношение ко мне. Вы всегда поддерживаете наши проекты. Отдельная благодарность за поддержку наших соотечественников, проживающих в Узбекистане», — добавил Рустам Минниханов, обращаясь к Шавкату Мирзиёеву.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Президент Узбекистана заявил, что давно хотел своими глазами увидеть Казань. «Большое спасибо за теплый, радушный прием. Каждую нашу встречу я обещал, что приеду в Татарстан. И сегодня я своими глазами увидел те изменения, которые происходят здесь под Вашим руководством», — отметил он.

По словам Мирзиёева, татарстанская и узбекистанская делегации активно работают, о чем свидетельствует успешное проведение форума в Казани. Он также упомянул активность татарской диаспоры в его стране. «Каждая наша встреча с Вами воодушевляет татарскую диаспору в Узбекистане. <...> они с гордостью всегда говорят про Татарстан, про Вас», — подытожил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, стороны в ходе беседы обсудили конкретные проекты, которые реализуются совместно. Ранее Рустам Минниханов, Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров подвели в Казани итоги III Форума регионов «Россия — Узбекистан», а также посетили выставку промышленности Татарстана.