Татарстан на первом месте в ПФО по выявлению коррупции: кто и на чем пытается заработать?

Завышение стоимости медицинского оборудования, фиктивные отчеты о закупках шезлонгов для пляжей, замена дорогого мяса на дешевое в школьном меню – это лишь некоторые примеры того, на чем пытаются заработать коррупционеры. Сколько депутатов пошли под суд за взятки и какой ущерб возмещен благодаря аресту их имущества – в репортаже «Татар-информа».





Татарстан стал лидером в ПФО по количеству выявленных случаев коррупции

Фото: © «Татар-информ»

«Горбушу в школьном меню заменяли дешевым минтаем, а говядину – курицей»

Татарстан стал лидером в ПФО по количеству выявленных случаев коррупции – по сравнению с прошлым годом выявленных в этой сфере преступлений стало больше почти на четверть. Об этом и о том, почему эти показатели не значат, что республика кишит коррупционерами, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В марте комиссия Республиканской экспертной группы провела мониторинг коррупционных рисков при заключении и исполнении контрактов на организацию питания в учреждениях Республики Татарстан. Выявлено несовершенство организационно-правового урегулирования процедуры исполнения контрактов, признаки искусственного ограничения и создания видимости конкуренции при организации торгов и так далее», – рассказал заместитель начальника Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Также выявили нарушение требования санитарных норм по уровню калорий в завтраках и обедах, которые поставляют в госучреждения. Нарушали цикличность меню: не поставляли продукты, прописанные в меню, либо заменяли их на более дешевые – например, вместо горбуши привозили дешевый минтай, а вместо говядины – курицу. В рационе отсутствовали фрукты и салаты.

«Несоответствия в меню зафиксированы в Набережных Челнах в кадетских школах им. Героя Кайманова и №82, в Тлянче-Тамакской школе Тукаевского района для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, необходимо отметить несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и энергетической ценности обедов. По нормам определено, что школьники в возрасте от 12 лет и старше должны потреблять 2700 килокалорий в сутки, доля обеда должна составлять 33% от этого количества», – отметил он.

Таким образом, обед должен был содержать 816 ккал, а завтрак – 544 ккал. На деле в некоторых учреждениях калорийность обеда была ниже, чем завтрака. Такие нарушения были выявлены в Дрожжановском, Апастовском и Буинском районах.

«Также были выявлены испорченные продукты питания на кухнях в Апастовском районе, Набережных Челнах и в Тлянче-Тамакской школе. По данным нарушениям приняты меры, материалы направлены в соответствующие структуры», – заявил Рустам Гаязов.

Рустам Гаязов: «Выявлено несовершенство организационно-правового урегулирования процедуры исполнения контрактов, признаки искусственного ограничения и создания видимости конкуренции при организации торгов и так далее» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На 51 млн рублей больше заплатили за передвижные флюорографы и маммографы

«Работа проводилась в части закупок Министерства здравоохранения. Брали одно из направлений – это диспетчерский центр при Минздраве. Анализом установлено, что за 2022-2025 годы заключено более 1400 контрактов на сумму более 6,7 млрд рублей, из которых 44 контракта на поставку медицинского оборудования на сумму более 2,3 млрд рублей. Из этих контрактов 28 – на сумму 1,8 млрд рублей – заключены без конкурентных процедур, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств», – рассказал замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Помимо того, что оборудование закупалось по завышенной стоимости, неэффективно расходовались средства при проведении медосмотров, есть признаки конфликта интересов и другие нарушения.

«Закупки производились по ценам выше рыночных. Например, была осуществлена поставка шести выездных комплексов для выездных медосмотров, состоявших из флюорографов и маммографов, на сумму 188 млн рублей, цена за один – порядка 31 млн рублей. Конкурентных процедур при закупке не производилось. Установлено, что закуплены комплексы были не у производителя, а через ряд посредников. Себестоимость их составляла 23 млн за один комплекс. Таким образом, цена на все комплексы была завышена на 51 млн рублей», – привел пример он.

Завышали цены и на другое медицинское оборудование – было зафиксировано несколько таких фактов. Были также случаи, когда закупленное по завышенной цене оборудование быстро выходило из строя. Нашли нарушения и в сфере туризма.

«В период с 2022 по 2024 год субсидии выделялись на поддержку проектов в сфере туризма по следующим направлениям: закупка туристического оборудование, обустройство пляжей, проведение мероприятий. За это время субсидиями поддержано 175 проектов на 1,9 млрд рублей», – рассказал Рустам Гаязов.

Антикоррупционный мониторинг выявил нарушения, связанные с завышением цен, обналичиваем, и прочие нарушения. Замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики отметил, что количество нарушений за последнее время стало кратно меньше – повлияло изменение «правил игры».

«К примеру, в Набережных Челнах ИП Леухин получил 15 млн рублей на организацию пляжа в городе. Получилось так, что он нарисовал фиктивные платежные поручения на сумму более 6 млн рублей, предоставил отчеты о том, что закупил шезлонги, прокатное оборудование. Фактически он тратил только деньги, направленные Госкомитетом по туризму. На сегодняшний день он уже перечислил часть средств реальным поставщикам, работа в этом направлении ведется», – добавил он.

Тимур Нуриев: «Пример системной коррупции – это когда контракты на выполнение работ заключаются с организациями, которые формально выглядят независимыми, но фактически аффилированы с должностными лицами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этом году выявлено более 1200 преступлений коррупционной направленности – это больше, чем в прошлом году, на 23%»

«В этом году выявлено более 1200 преступлений коррупционной направленности, это больше, чем в прошлом году на 23%. Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству выявленных коррупционных преступлений. Позади нас Башкортостан и Самарская область. Это не говорит о том, что у нас самый коррумпированный регион, это показатель того, что правоохранительные органы у нас эффективно срабатывают», – отметил заместитель прокурора Республики Татарстан Тимур Нуриев.

Преобладает бытовая коррупция, добавил он. Именно на ней сосредоточены все усилия сотрудников правоохранительных органов.

«Пример системной коррупции – это когда контракты на выполнение работ заключаются с организациями, которые формально выглядят независимыми, но фактически аффилированы с должностными лицами», – добавил представитель прокуратуры.

В пример он привел дело бывшего главы Актанышского района, которого обвинили в ряде коррупционных преступлений, в том числе в получении взятки на сумму более 25 млн рублей за содействие в заключении подрядных контрактов.

«Уголовное дело рассматривается в суде, полномочия подсудимого как депутата прекращены в связи с утратой доверия. Прокуратурой направлен иск об обращении в доход России всех активов, приобретенных на неподтвержденные доходы на сумму более 65 млн рублей», – рассказал Тимур Нуриев.

Особо циничными он назвал преступления, связанные с незаконным обогащением на специальной военной операции.

«В настоящее время в производстве следователя находятся свыше 40 уголовных дел такой категории. Основные способы совершения этих преступлений: взятки за получение заключения военно-врачебной комиссии, хищение денег под видом поиска или подбора кандидатов на военную службу, так называемый рекрутинг, фиктивная регистрация браков с целью получения возмещения за ранения и гибель участников СВО. Прокурор республики уже обозначал ранее – за такие деяния все виновные понесут уголовную ответственность», – привел примеры представитель прокуратуры.

Большое внимание уделяется вопросу возмещения причиненного ущерба. В этом году его объем составил 348 млн рублей.

«Добровольно возмещен ущерб на 16 млн рублей, изъято имущество на 36 млн рублей и арестами обеспечено 840 млн рублей. Отмечу, мы все еще сталкиваемся с негосударственным подходом ряда должностных лиц, которые отклоняются от взыскания ущерба, даже когда он подтвержден судом», – рассказал Тимур Нуриев.

Изъятие незаконно приобретенного имущества у коррупционеров в доход государства остается одной из действенных мер по противодействию коррупции, добавил он.

«В текущем году направлено семь исковых заявлений об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого не подтверждена, на сумму свыше 728 млн рублей. С учетом переходящих дел с прошлых лет удовлетворено 10 таких исков на общую сумму 678 млн рублей. Все эти дела подробно освещались в СМИ», – привел данные представитель прокуратуры.

Это были чиновники Минземимущества, Госстройнадзора, Россельхознадзора, МВД, Следкома и муниципальных органов власти, отметил он.

Марсель Дулкарнаев: «Перед судом предстали 405 обвиняемых, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На 30% увеличилось число направленных в суд уголовных дел»

«За этот год нами зарегистрировано 846 сообщений о коррупционных преступлениях. Основная часть сообщений – более 70% – поступила из МВД, 13% коррупционных фактов выявлялись нашими следователям самостоятельно, остальные сигналы поступали из прокуратуры, ФСБ и от граждан. Возбуждено 795 уголовных дел – это 96% от всех рассмотренных сообщений. На 30% увеличилось число направленных в суд уголовных дел – с 301 до 390, расследовано 1160 преступлений, что составило почти треть от всех преступлений, которые расследовались следователями Следственного комитета Татарстана», – рассказал заместитель руководителя СУ СК России по РТ Марсель Дулкарнаев.

Число направленных в суд дел по коррупционным преступлениям в этом году превысило итоговые годовые значения предыдущих пяти лет. Если в 2020 году было не более 200 дел, то только за прошлый год в суд было направлено 333 дела, а в этом уже 400 уголовных дел отправили в суд.

«Перед судом предстали 405 обвиняемых, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года. Направлено в суд 16 уголовных дел по 55 эпизодам коррупции в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Среди них 12 депутатов, трое из них – главы муниципальных образований, еще два – члены избирательных комиссий», – рассказал он.

Отдельного внимания заслуживает позиция муниципальных служащих, которые работают в коррупционной связке с предпринимателями, отметил сотрудник Следственного комитета.

«На днях виновным был признан бывший глава Тукаевского района Камаев за превышение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и махинации с земельными участками. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 6 млн рублей», – привел пример он.

В июне в суд направили уголовное дело в отношении главы Камских Полян. По версии следствия, в начале года он получил взятку от директора коммерческой фирмы в виде смартфона стоимостью 108 тысяч рублей.

Николай Герасимов: «Доминирующей категорией коррупционных преступлений являются факты взяточничества» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Средний размер взятки в Татарстане составил 702 тысячи рублей»

«Доминирующей категорией коррупционных преступлений являются факты взяточничества. Их удельный вес составляет более 78%. Среди них 198 фактов, совершенных в крупном и особо крупном размере», – рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Николай Герасимов.

Средний размер взятки составил 702 тысячи рублей. Сумма эта выросла за последние годы, и связывают это в МВД исключительно с инфляцией.

«Больше всех фактов коррупции зарегистрировано в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Мамадышском, Зеленодольском, Бавлинском, Кукморском и Лениногорском районах. Наиболее значимые уголовные дела освещаются в СМИ. Часть из них уже завершилась реальными приговорами, другие находятся в суде», – добавил сотрудник МВД.

В пример он привел дело старшего инженера капитального строительства ОЭЗ «Алабуга», который получил взятку в 2,5 млн рублей от представителей подрядной организации за общее покровительство при выполнении работ по строительству логистического центра.

«Коррупционные факты, среди которых крупные, системные факты взяточничества, распространены среди должностных лиц, наделенных правом согласования документов, выдачи разрешений, а также осуществляющих проверку субъектов предпринимательства. Например, расследуется уголовное дело в отношении руководителя районного государственного ветеринарного объединения, который за денежное вознаграждение выдавал ветеринарные справки без проведения лабораторных исследований», – рассказал Николай Герасимов.

В ноябре этого года было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником Госалкогольинспекции за оказание содействия предпринимателю в получении лицензии на торговый объект, привел еще один пример он.

«Что касается сфер жизнедеятельности, подверженных коррупционным преступлениям, ими остаются сферы образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг. Так, например, признаки коррупции в сфере здравоохранения выявлены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Аксубаевском, Нижнекамском и Тюлячинском районах», – добавил сотрудник МВД.

В этом году в суд направили уголовное дело, которое затронуло сферу образования.

«Факты взяточничества выявлены за заведующей кафедры экономики Набережночелнинского филиала КФУ. Она брала взятки за прием и сдачу зачетов и экзаменов без реальной проверки знаний студентов. Продолжается расследование уголовного дела по факту получения взятки в отношении преподавателя КНИТУ, который оказывал содействие в поступлении в вуз без фактической проверки знаний», – рассказал он.

Выявляли взяточников и в сфере ЖКХ.

«В ноябре в суд направили уголовное дело в отношении руководства одной из управляющих компаний Казани. Им были похищены средства на сумму почти 69 млн рублей, собранные с жильцов в счет оплаты коммунальных услуг», – привел пример Николай Герасимов.

В завершение своего выступления Николай Герасимов подчеркнул, что законом уголовная ответственность предусмотрена как для того, кто взял взятку, так и для того, кто ее дал. Посредники в этой схеме также ответят перед законом.