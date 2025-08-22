news_header_top
Происшествия 22 августа 2025 16:58

Уголовное дело экс-главы Актанышского района рассмотрят в Мензелинске

Сегодня Верховный суд РТ вынес определение об изменении подсудности дела бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее ходатайство направил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Он объяснил необходимость смены суда с Актанышского на Мензелинский тем, что Фаттахов был главой Актаныша и якобы заручился там связями, в том числе, среди сотрудников суда.

В итоге уголовное дело Энгеля Фаттахова будет рассматривать Мензелинский районный суд.

По версии следствия, он потребовал от директора местной фирмы передать имущество на 157 млн рублей. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных услуг, превысила 26 млн рублей. Кроме того, одна из строительных фирм отремонтировала его дом на 14 млн рублей за оказанную помощь.

С 2012 по 2017 годы Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 годы он являлся главой Актанышского района РТ.

В ноябре 2024 года МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Республики Татарстан и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. По какой именно статье ведется розыск, в базе ведомства не указано.

