Экс-главу Тукаевского района РТ Фаиля Камаева приговорили к 4 годам колонии

Набережночелнинский городской суд вынес приговор бывшему руководителю Исполнительного комитета Тукаевского района и главе Тукаевского муниципального района Республики Татарстан Фаилю Камаеву. Суд признал его виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

Как сообщает прокуратура Татарстана, Камаев, используя свои служебные полномочия безвозмездно предоставил знакомому право собственности на земельный участок стоимостью свыше 273 тыс. рублей, а сам бесплатно получил три участка стоимостью более 1,6 млн рублей. Кроме того, разные предприниматели по его просьбе оплатили за него счета на общую сумму около 650 тысяч рублей.

Камаев завысил стоимость выполненных работ предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей для возвращения долга другому.

Как сообщает СУ СК России по РТ, за помощь в получении платежей по контрактам, одна строительная компания бесплатно построила ему дом в поселке Новый Тукаевского района. А директор компании «Тракресурс» оплатил ему счет на сумму свыше 280 тысяч рублей за способствование в ускорении рассмотрения сотрудниками палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района заявлений о приобретении в собственность земельных участков.

По его указанию был произведен крайне невыгодный для государства обмен 25 земельных участков на 5 других, что нанесло значительный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 млн рублей и запретом занимать в органах местного самоуправления и государственной власти должности на 3 года.

Напомним, в 2022 году Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

В феврале суд признал незаконным решение районного совета об увольнении Фаила Камаева по собственному желанию. Формулировка исправлена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции».