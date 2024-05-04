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Старшего инженера «Алабуги» задержали за взятку в 2,5 млн рублей
За крупную взятку был задержан старший инженер «Алабуги», сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.
По их информации, служба собственной безопасности «Алабуги» собрала и передала материалы внутренней проверки сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ, на основании которых задержали инженера.
Установлено, что инженер потребовал от руководителя субподрядной организации взятку за покровительство при выполнении работ по договору и за последующее подписание исполнительно-технической документации. Размер взятки составил 2,5 млн рублей.
По данному факту следствием было возбуждено уголовно дело.
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