Старшего инженера «Алабуги» задержали за взятку в 2,5 млн рублей

За крупную взятку был задержан старший инженер «Алабуги», сообщили в пресс-службе особой экономической зоны.

По их информации, служба собственной безопасности «Алабуги» собрала и передала материалы внутренней проверки сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ, на основании которых задержали инженера.

Установлено, что инженер потребовал от руководителя субподрядной организации взятку за покровительство при выполнении работ по договору и за последующее подписание исполнительно-технической документации. Размер взятки составил 2,5 млн рублей.

По данному факту следствием было возбуждено уголовно дело.